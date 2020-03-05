Ученые рассказали, к каким проблемам приводит одержимость бегом

Однако не только плюсы приносит бег. В новом исследовании приглашенный профессор Ян де Йонг из Университета Южной Австралии и его команда рассказали, с какими проблемами может столкнуться человек, если бег для него стал одержимостью.Профессор Йонге, базирующийся в Нидерландах в Техническом университете Эйндховена и Утрехтском университете, провел опрос среди 246 бегунов в возрасте от 19 до 77 лет. Он хотел понять, как психическое состояние человека, в частности, ментальное восстановление и страсть к бегу, может повлиять на риск травм.Конечно, люди, одержимые спортом, подстраивающие всю жизнь под очередную пробежку, сообщали о большем количестве повреждений. А те, кто органично вписывал тренировки в привычный график, быстрее восстанавливались и получали меньше травм. Они больше прислушивались к организму и понимали, что следующая пробежка может закончиться травмой, поэтому позволяли себе отдохнуть.Когда в дело вступала одержимость тренировками, люди не могли отказаться от них, даже когда чувствовали себя плохо. Свою роль сыграл возрасти и пол. Молодежь в возрасте от 20 до 34 лет, особенно женщины, получали больше травм.