4 вегетарианских продуктов, богатых железом

Специалисты подчеркивают, что железо растительного происхождения усваивается не так хорошо. Поэтому желательно сочетать его употребление с приемом витамина С, присутствующим в цитрусовых, брокколи и помидорах.В этом продукте не только много железа, но и высокое содержание белка. Причем оба компонента хорошо усваиваются организмом. Чечевица отлично подойдет для супов, салатов или в виде пюре.Эти орешки с приятным сливочным вкусом могут стать идеальным перекусом. Можно превратить их в масло и делать с ним бутерброды. В кешью много минеральных веществ, а также витаминов В и С.Киноа – древняя культура родом из Андских гор. В ней полно железа и белка. Это отличный вариант для замены рису.Щелкание семечек, возможно, не лучший вариант для зубов. Но сами семена содержат много минералов. Их можно использовать в качестве дополнения к салатам или как самостоятельную закуску.