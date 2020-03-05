4 вегетарианских продуктов, богатых железом

Салат с киноа
Специалисты подчеркивают, что железо растительного происхождения усваивается не так хорошо. Поэтому желательно сочетать его употребление с приемом витамина С, присутствующим в цитрусовых, брокколи и помидорах.

Чечевица

В этом продукте не только много железа, но и высокое содержание белка. Причем оба компонента хорошо усваиваются организмом. Чечевица отлично подойдет для супов, салатов или в виде пюре.

Орехи кешью

Эти орешки с приятным сливочным вкусом могут стать идеальным перекусом. Можно превратить их в масло и делать с ним бутерброды. В кешью много минеральных веществ, а также витаминов В и С.

Киноа

Киноа – древняя культура родом из Андских гор. В ней полно железа и белка. Это отличный вариант для замены рису.

Семечки подсолнечника

Щелкание семечек, возможно, не лучший вариант для зубов. Но сами семена содержат много минералов. Их можно использовать в качестве дополнения к салатам или как самостоятельную закуску.
Теги : здоровое питание, железо, вегетарианство, веганство
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