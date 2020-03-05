5 способов добавить питательные семена чиа в свой рацион
Семена чиа являются отличным источником питательных веществ. Они богаты жирными кислотами омега-3, антиоксидантами, содержат много железа, кальция и клетчатки. Они эффективны и в качестве добавки для похудения, содержат питательные вещества, которые снижают риск сердечных заболеваний, укрепляют кости, стабилизируют уровень сахара в крови и уменьшают хроническое воспаление. Вот 5 способов, как вы можете включить семена чиа в рацион.
Смешать в коктейльВы можете легко смешать семена чиа в любой коктейль. Просто добавьте их в существующий рецепт смузи. Они имеют «нейтральный» вкус, хорошо сочетаются с фруктовыми, шоколадными смузи и десертными смесями.
Посыпать йогурт или мороженоеМожно посыпать их сверху йогурта или мороженого. Это повышает содержание омега-3 в лакомстве и добавляет разнообразие и текстуру.
Добавьте в хлеб и выпечкуСемена чиа легко добавляются в любой домашний рецепт хлеба или выпечки, включая безглютеновые смеси. Добавление увеличивает питательную плотность любого рецепта, снижает гликемический индекс из-за желатинового внешнего покрытия.
Приготовить собственную смесь "быстрого питания"Предварительно положите в любую из бутылок с любимыми "супер" порошками и добавьте немного семян чиа. Где бы вы ни находились, вы можете просто добавить воды и встряхнуть, чтобы приготовить суп быстрого питания. Семена чиа обеспечивают источник энергии «длительного горения», помогающий дольше сохранить сытость.
Сделайте густой напитокДобавьте ложку в чайный напиток, дайте ему разбухнуть, пока семена впитывают воду. В течение нескольких часов весь стакан станет «жидким раствором чиа», напоминающими тапиоку. Пейте смесь как вкусный напиток с низким гликемическим индексом.
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