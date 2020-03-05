Высокие уровни витамина D предотвращают болезни сердца - исследование

«Хотя уровень выше 30 традиционно считался нормальным, исследователи предложили, чтобы уровень выше 15 считается безопасным. Но цифры до сих пор не были подкреплены исследованиями », - сказал ведущий исследователь Дж. Брент Мухлестейн. - Если он выше 15, это является безопасным. У одного из 10 человек он ниже минимума. Лучший способ определить уровень - это сдать анализ крови».

Как получить больше витамина D

Лосось. Жирная рыба насыщена омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца, а порция лосося способна принести 500-700 МЕ витамина D. Яичный желток. Люди, которые не любят есть рыбу, могут употреблять яйца. Крупный желток может дать около 37 МЕ.