Высокие уровни витамина D предотвращают болезни сердца - исследование
Витамин D играет жизненно важную роль в нескольких системах организма. Однако, в отличие от других витаминов, он действует аналогично гормону, и у каждой клетки в организме есть рецептор. Он часто "рекламируется" за его пользу для здоровья костей. Последние исследования показывают, что витамин D участвует в предотвращении болезней сердца.
Исследование показало, что люди с дефицитом витамина D подвергаются повышенному риску развития серьезных болезней сердца - ишемическая болезнь, инфаркты и инсульты. Ученые утверждают, что для здоровья сердца важно сохранять уровень выше 15 нанограмм на миллилитр.
«Хотя уровень выше 30 традиционно считался нормальным, исследователи предложили, чтобы уровень выше 15 считается безопасным. Но цифры до сих пор не были подкреплены исследованиями », - сказал ведущий исследователь Дж. Брент Мухлестейн. - Если он выше 15, это является безопасным. У одного из 10 человек он ниже минимума. Лучший способ определить уровень - это сдать анализ крови».
Как получить больше витамина DПомимо солнечного света, употребление определенных продуктов может повысить уровень витамина D. По данным Национального института здравоохранения, нужно около 20 микрограммов или 800 МЕ в день, чтобы достичь рекомендуемой дневной нормы (DV).
- Лосось. Жирная рыба насыщена омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца, а порция лосося способна принести 500-700 МЕ витамина D.
- Яичный желток. Люди, которые не любят есть рыбу, могут употреблять яйца. Крупный желток может дать около 37 МЕ.
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