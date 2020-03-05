5 кухонных ингредиентов для оказания первой помощи
Если у вас в доме нет аптечки, то первую помощь пострадавшему можно оказать с помощью некоторых ингредиентов, имеющихся на каждой кухне. Нужно лишь правильно ими пользоваться.
Яблочный уксус. Превосходное средство от укусов пчёл, солнечных ожогов, больного горла и зуда, вызываемого атаками комаров. Кроме того, яблочный уксус неплохо борется с перхотью. Наконец, он способен облегчить боль при артритах.
Пищевая сода. Давно используется многими жителями нашей страны в качестве компонента жидкостей для полоскания рта. Пищевая сода подходит и при некоторых проблемах с кожей, она уменьшает уровень кислотности в желудке и помогает бороться с изжогой, а также вздутием.
Чеснок. Обладает свойствами антибиотика, его можно использовать в качестве инструмента первой помощи при укусах насекомых. В некоторых сельских районах люди смешивают сок чеснока и соль для лечения небольших отёков, синяков, также ушибов.
Мед. Обладает противовоспалительным и противобактериальным воздействием, что тоже делает его неплохим инструментом оказания первой помощи. В частности, при лечении ран, царапин и порезов.
Куркума. Во многих регионах нашей планеты эта специи используется в качестве антисептика. Превосходно подходит при оказании помощи после порезов и ран. В куркуме содержатся заживляющие агенты, она также эффективно лечит воспалительные расстройства, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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