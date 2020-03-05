Диетологи посоветовали худеющим лучшие углеводные продукты для завтрака
По совету диетологов сделайте эти углеводные продукты частью вашего завтрака – это поможет худеть и лучше сохранять форму. Одними из лучших являются овес, киноа, грецкие орехи.
Как сообщает MedikForum.ru с ссылкой на The Health Site, худеющим людям необходим сытный завтрак: он обеспечивает полноценное насыщение, предотвращает переедание в течение дня. По мнению диетологов, включение правильных углеводов в первый прием пищи ускоряет метаболизм, увеличивая производство энергии за счет использования жиров, что эффективно помогает худеть.
Специалисты посоветовали лучшие углеводные продукты.
Овсяная каша из цельного зерна. Насыщенный клетчаткой овес обладает низким гликемическим индексом, защищая от резких колебаний сахара в крови и вместе с этим от приступов голода.
Киноа (лебеда). В отличие от других злаков, в киноа содержатся все восемь незаменимых аминокислот, что делает ее источником важных белков (важное преимущество для худеющих!). Она также отличается низким гликемическим индексом и высоким уровнем клетчатки.
Грецкие орехи. Съедайте за завтраком горсть орехов, советуют эксперты. В их состав входят омега-3 жирные кислоты, противовоспалительные полифенолы, белок – идеальный комплекс для активизации обменных процессов и более интенсивного жиросжигания.
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