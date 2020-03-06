Менопауза заставит вас набирать вес?
Менопауза характеризуется гормональными колебаниями (особенно снижением уровня эстрогена) и вступлением в пожилой возраст. В совокупности это означает, что женщины постепенно теряют мышечную массу, а их тела накапливают жир более интенсивно. Если вы набираете вес во время и после менопаузального перехода, вы не являетесь бессильным свидетелем, не нужно принимать высокий вес в качестве нового нормального значения.
Нарушения сна - признанная особенность перименопаузы - связаны с повышенным аппетитом и, следовательно, увеличением веса. Резистентность к инсулину становится более распространенной после менопаузы, что может привести к лишним килограммам.
"Менопауза не является прямой причиной прибавки в весе, но исследования действительно показали, что женщины прибавляют около 500 г в год. Даже если цифры, которые вы видите на шкале, не растут, жировое распределение изменяется, возникает повышенный риск «центрального ожирения» - жира, пропорционально распределенного по животу", - пишет издание SteadyHelth.
Менопауза - не приговор: возможные шаги
Что делать для нормализации веса во время менопаузы
- Рассчитайте индекс массы тела. Если у вас избыточный вес, установите ежедневный дефицит 500 калорий в день. Это позволит потеряет 0,5 кг в неделю.
- Если у вас здоровый ИМТ, но вокруг живота много жира, запишитесь на прием к врачу, чтобы узнать, следует ли вам что-то предпринять, исходя из медицинских показателей.
- Соблюдайте здоровую, сбалансированную и разнообразную диету: овощи, фрукты, зерновые, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, бобы. Постарайтесь получить необходимое количество всех необходимых витаминов и минералов для оптимального здоровья в менопаузе.
- Физическая активность поможет сохранить здоровье и поднимет настроение.
- Контролируйте вес и объемы при помощи сантиметра и весов.
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