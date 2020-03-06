Оливковое масло вместо этих продуктов защитит сердце
Исследование показало, что замена 5 г маргарина, сливочного масла или майонеза таким же количеством оливкового масла очень полезно для здоровья. Это позволяет на 7% снизить риск болезни коронарных артерий.
5 грамм - это одна чайная ложка майонеза или жирных молочных продуктов. Исследование показало, что если доля оливкового масла превышает 7 г или половину столовой ложки в день, то риск любых болезней сердечно-сосудистой системы уменьшается на 15%. Вероятность болезни коронарных артерий снижается на 21%. К сожалению, опасность инсульта при этом не уменьшается. Результаты исследования были представлены на заседании Американской кардиологической ассоциации.
Авторы исследования настоятельно просят людей не просто добавлять оливковое масло в регулярное питание, но именно осуществлять замену. Не будет никакого эффекта, если лишь включить оливковое масло в рацион и не исключить вместо него нездоровые жиры. Только замена позволяет улучшить показатели холестерина, уменьшить число воспалительных биомаркеров и в целом укрепить сердечно-сосудистое здоровье. В 2013 году исследование с участием 7 000 человек показало, что следование средиземноморской диете с большим количеством оливкового масла в течение 5 лет на 30% уменьшало риск инсульта или инфаркта.
У поклонников оливкового масла замедлялось возрастное снижение когнитивной деятельности, они лучше контролировать свой вес. Это воодушевляет, если учесть, насколько калорийным является сам продукт. В каждой столовой ложке оливкового масла около 120 калорий, напоминает CNN. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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