90% людей не верят в равенство женщин
Идеи гендерного равенства распространяются по нашей планете вот уже полтора века. Но новое исследование показало, что 90% людей имеют предубеждения против представительниц прекрасного пола.
Новый отчет экспертов Организации объединённых наций показал, что не менее 90% мужчин и женщин (!) имеют какие-либо предубеждения в отношении прекрасного пола. Эксперты составили индекс гендерных социальных норм, основывающийся на таких областях, как политика и образование, в 75 странах. Во всём мире почти 50% мужчин полагают, что у них больше прав работать, чем у женщин. Почти треть респондентов считают, что мужчины имеют право бить женщин, с которыми они состоят в отношениях. Зимбабве - страна с самым большим уровнем предубеждений, только 0,27% граждан не имеют никаких гендерных стереотипов. Меньше всего предубеждений в Андорре, но даже в этом карликовом европейском государстве 28% жителей обладают каким-либо стереотипами.
96% обитателей Зимбабве полагают, что насилие в отношении женщин допустимо, и то же самое количество населения не поддерживает право женщины на проведение абортов. На Филиппинах таких же жестких взглядов придерживается 91% населения. Половина всех мужчин и женщин планеты считают, что именно из мужчин получаются лучшие политические лидеры. 55% граждан самой густонаселённой страны мира Китая придерживаются этих взглядов.
Даже США, с которыми связывают наибольшее количество феминисток, пока не могут похвастаться большими достижениями в этой сфере. 39% американцев убеждены в том, что политиками должны становиться мужчины. В Новой Зеландии, которой сейчас управляет женщина-лидер, таких только 27%. Отметим, что сегодня в мире снизилось число представительниц прекрасного пола на посту премьер-министра. В 193 странах сегодня только 10 женщин премьер-министров. В 2014 году их было 15. Впрочем, женщины всё чаще избираются в законодательную власть, пишет ВВС. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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