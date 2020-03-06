Названы продукты, из-за которых можно заболеть раком

блюдо из мяса

Большую опасность, как выяснилось, таит употребление в пищу большого количества красного мяса. Если вы привыкли регулярно есть его на ужин или обед, существует вероятность возникновения в организме раковых клеток, а также с большой вероятностью это чревато раком поджелудочной железы.

Врачи-онкологи советуют также есть как можно меньше чересчур горячей пищи, поскольку данная привычка может привести к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, следует с осторожностью отнестись к ежедневному употреблению шоколада и кофеина – в больших дозах это может послужить причиной различных заболеваний.

Медики заключают, что во всем надо знать меру. Что касается чрезмерного употребления в пищу красного мяса, то его роль в провоцировании онкологических заболеваний усугубляется алкоголем.
Теги : мясные продукты, мясо, онкологические заболевания, алкоголь
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