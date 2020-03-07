Сложная любовь: на потребность в кофе влияют гены и окружение - исследование
Почему одни люди чувствуют, что им нужно три чашки кофе, чтобы пережить день, а другие довольны одной, или равнодушны? Новые исследования показывают, что любовь к кофе - одного из самых популярных напитков в мире, влияет положительная обратная связь между генетикой и окружающей средой.
Простым языком: ваше окружение способно "включать" или "выключать" гены, отвечающие за любовь к кофе.
"Похоже, что факторы окружающей среды как бы создают основу, на которой начинают действовать ваши гены», - говорит Пол Уильямс, статистик из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (Berkeley Lab). - Если окружение предрасполагает пить кофе - коллеги или супруги пьют много, или вы живете в районе с большим количеством кафе - тогда гены, которые предрасполагают любить кофе, будут иметь большее влияние. Два эффекта являются синергетическими".
Выводы Уильямса, опубликованные в журнале Behavioral Genetics, основаны на анализе 4788 пар ребенок-родитель и 2380 братьев и сестер в исследовании Framingham.
Он использовал статистический подход, называемый квантильной регрессией, для расчета "доли любви" к кофе участниками: что можно объяснить генетикой, и на что должны влиять внешние факторы.
Предыдущие исследования показывают, что наиболее значимыми факторами окружающей среды, влияющими на употребление кофе, являются культура, география, возраст, пол и курение табака.
Анализ показал, что между 36% и 58% потребления кофе генетически определяется, причем корреляция между родителями и питьем кофе у потомства наиболее сильна.
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