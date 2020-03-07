5 мифов о похудении, в которые нужно перестать верить: калории, диеты, голодание, спорт

5 мифов о похудении, в которые нужно перестать верить: калории, диеты, голодание, спорт

Эффективны ли популярные способы похудения, и какие мифы нужно отбросить, чтобы достичь целей?

Миф 1:Чтобы похудеть, нужно много тренироваться

хорошая новость для людей, которые не любят много тренироваться. Физическая активность имеет решающее значение для здоровья в целом, но вы можете снизить от пол кило до килограмма в неделю, просто создав дефицит в 500 калорий в день - упражнения вовсе не обязательно включены.

Миф 2:Нужно морить себя голодом и пропускать приемы пищи, чтобы похудеть

16% людей, находящиеся на пути похудения, пропускают приемы пищи. Если вы пропускаете обед или ужин изредка, это не вызовет долговременного ущерба, но если вы целенаправленно едите один-два раз в день, то испытываете вредные метаболические изменения. Можно фактически потреблять больше калорий за один прием пищи, чем если бы вы запланировали три приема пищи. 

Миф 3: Уменьшение калорийности рациона заставит чувствовать голод целый день

Похудение действительнозависит от дефицита калорий, вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете. Но это не означает голод, если выбирать продукты, которые хорошо насыщают: нежирный белок, листовая зелень, овощи, цельнозерновой хлеб и необработанные крупы.

Миф 4: Важно соблюдать "диету для похудения"

Нет. Необходимо создать дефицит калорий - потребляя меньше калорий, чем вы сжигаете в результате ежедневной активности и базового метаболизма. Большинство людей, соблюдающих специальные диеты, набирают большую часть веса за 12 месяцев. Диеты для похудения скучны, им не хватает разнообразия, и они настолько строги, что их трудно придерживаться. Вы настолько устаете от диеты, что переедаете. 
Не «садитесь на диету» - разработайте план здорового питания, отвечающий потребностям в питании и урезайте реалистичное количество калорий. 

Миф 5: Похудение невозможно - "я буду толстым всегда"

Вы сократили размеры порций, но не видите результатов, и думаете, что тело «сломано», ничего нельзя сделать, чтобы похудеть? Это распространено. Исследования показывают, что люди едят гораздо больше, чем они думают. Невозможно «угадать» потребление калорий - необходимо отслеживать все, что вы едите и пьете - это даст точную картину.

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Теги : похудение, мифы
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