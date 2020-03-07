5 мифов о похудении, в которые нужно перестать верить: калории, диеты, голодание, спорт
Эффективны ли популярные способы похудения, и какие мифы нужно отбросить, чтобы достичь целей?
Миф 1:Чтобы похудеть, нужно много тренироватьсяхорошая новость для людей, которые не любят много тренироваться. Физическая активность имеет решающее значение для здоровья в целом, но вы можете снизить от пол кило до килограмма в неделю, просто создав дефицит в 500 калорий в день - упражнения вовсе не обязательно включены.
Миф 2:Нужно морить себя голодом и пропускать приемы пищи, чтобы похудеть16% людей, находящиеся на пути похудения, пропускают приемы пищи. Если вы пропускаете обед или ужин изредка, это не вызовет долговременного ущерба, но если вы целенаправленно едите один-два раз в день, то испытываете вредные метаболические изменения. Можно фактически потреблять больше калорий за один прием пищи, чем если бы вы запланировали три приема пищи.
Миф 3: Уменьшение калорийности рациона заставит чувствовать голод целый деньПохудение действительнозависит от дефицита калорий, вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете. Но это не означает голод, если выбирать продукты, которые хорошо насыщают: нежирный белок, листовая зелень, овощи, цельнозерновой хлеб и необработанные крупы.
Миф 4: Важно соблюдать "диету для похудения"Нет. Необходимо создать дефицит калорий - потребляя меньше калорий, чем вы сжигаете в результате ежедневной активности и базового метаболизма. Большинство людей, соблюдающих специальные диеты, набирают большую часть веса за 12 месяцев. Диеты для похудения скучны, им не хватает разнообразия, и они настолько строги, что их трудно придерживаться. Вы настолько устаете от диеты, что переедаете.
Не «садитесь на диету» - разработайте план здорового питания, отвечающий потребностям в питании и урезайте реалистичное количество калорий.
Миф 5: Похудение невозможно - "я буду толстым всегда"Вы сократили размеры порций, но не видите результатов, и думаете, что тело «сломано», ничего нельзя сделать, чтобы похудеть? Это распространено. Исследования показывают, что люди едят гораздо больше, чем они думают. Невозможно «угадать» потребление калорий - необходимо отслеживать все, что вы едите и пьете - это даст точную картину.
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