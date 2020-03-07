Как часто взвешиваться, чтобы сбросить вес?

Как часто взвешиваться, чтобы сбросить вес?

Ежедневное взвешивание - составляющая успешного похудения. Если вы ежедневно взвешиваетесь, это отличная практика, которую следует сочетать с отслеживанием калорий, питательных микроэлементов, планированием приемов пищи, выбором здоровой еды, взвешивания фактической пищи для лучшего контроля порций.

Исследование показало, что 20,3% из тех, кто достигает необходимой массы тела, а затем поддерживает ее, взвешивается каждый день, по сравнению с 11% из тех, кому не удается похудеть.

Результаты исследования:
  • Участники, которые ежедневно взвешивались, в среднем потеряли от восьми до девяти килограммов после шести месяцев программы похудения.
  • Те, кто игнорировал взвешивание, или взвешивался редко, потеряли меньше - три и пятью килограммами. 
  • Ежедневное взвешивание повышает в 11 раз вероятность того, что в течение шести месяцев вы сможете потерять пять и более процентов начальной массы тела. 
  • Ежедневное взвешивание снижает риск набрать вес.

Правила взвешивания

  • Взвешивайтесь в одно и то же время - масса тела колеблется в зависимости от времени суток. Многие люди предпочитают вставать на весы утром - желудок не переполнен. Лучше сначала сходить в туалет. 
  • Разденьтесь - предметы одежды имеют свой вес. Не забудьте про аксессуары, часы, заколки.
Совершенно нормально видеть колебания веса, не терять вес длительное время, если вы пытаетесь похудеть. Вес воды (отеки) играет роль, особенно для женщин, чей вес будет меняться в зависимости от менструального цикла. Силовые тренировки могут способствовать набору веса - наращивается мышечная масса. 

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Теги : похудение, взвешивание
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Как часто взвешиваться, чтобы сбросить вес?


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