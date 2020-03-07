Как часто взвешиваться, чтобы сбросить вес?
Ежедневное взвешивание - составляющая успешного похудения. Если вы ежедневно взвешиваетесь, это отличная практика, которую следует сочетать с отслеживанием калорий, питательных микроэлементов, планированием приемов пищи, выбором здоровой еды, взвешивания фактической пищи для лучшего контроля порций.
Исследование показало, что 20,3% из тех, кто достигает необходимой массы тела, а затем поддерживает ее, взвешивается каждый день, по сравнению с 11% из тех, кому не удается похудеть.
Результаты исследования:
- Участники, которые ежедневно взвешивались, в среднем потеряли от восьми до девяти килограммов после шести месяцев программы похудения.
- Те, кто игнорировал взвешивание, или взвешивался редко, потеряли меньше - три и пятью килограммами.
- Ежедневное взвешивание повышает в 11 раз вероятность того, что в течение шести месяцев вы сможете потерять пять и более процентов начальной массы тела.
- Ежедневное взвешивание снижает риск набрать вес.
Правила взвешивания
- Взвешивайтесь в одно и то же время - масса тела колеблется в зависимости от времени суток. Многие люди предпочитают вставать на весы утром - желудок не переполнен. Лучше сначала сходить в туалет.
- Разденьтесь - предметы одежды имеют свой вес. Не забудьте про аксессуары, часы, заколки.
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