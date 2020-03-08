Проктолог Елена Смирнова назвала простые способы избежать рака толстой кишки
Примерно 50% случаев развития колоректального рака (рак толстой кишки) можно предотвратить. Об этом, ссылаясь на данные Американского института по изучению рака (AICR), рассказала врач-проктолог, кандидат медицинских наук, Елена Смирнова.
Как сообщает MedikForum.ru, проктолог Елена Смирнова назвала в соцсети простые способы избежать рака толстой кишки. Одним из таковых является употребление большого количества овощей и фруктов – источников клетчатки, способствующей активному развитию полезной кишечной микрофлоры. Каждые десять граммов клетчатки, добавленные в рацион, снижают риск развития рака толстой кишки на 10%, заявила врач.
Другой простой способ избежать смертоносного заболевания – контролировать вес. Не допускать прибавки в весе очень важно: Смирнова заметила, что увеличение веса тела на пять килограммов связано с повышенным риском развития десяти типов рака.
Помимо того, для защиты от рака кишечника следует отказаться от курения, стараться как можно реже употреблять алкоголь, избегать обработанного мяса – колбас, сосисок, бекона. Проктолог привела данные AICR, согласно которым для употребления обработанного мяса, его лучше тушить или варить, поскольку жарка способствует образованию канцерогенных побочных продуктов.
Также хорошим способом избежать рака кишечника является физическая активность. У людей, которые много двигаются, занимаются спортом, риск развития рака толстой кишки на 30-40% ниже по сравнению с малоподвижными, сказала Смирнова.
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