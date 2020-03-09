Ученые объяснили, почему люди любят или ненавидят кофе

«Похоже, что факторы окружающей среды как бы создают основу, на которой начинают действовать гены», - говорит Пол Уильямс, статистик из Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли. «Итак, если в вашем окружении многие пьют кофе, то ваши гены вызовут предрасположенность к этому напитку. Эти два эффекта синергетические».

Исследователи обратили внимание на взаимосвязь генетики и окружающей среды. Явление, известное как «квантиль-специфическое наследование» также связано с уровнем холестерина и массой тела. Считается, что оно играет роль в других особенностях физиологического и поведенческого характера, которые сложно объяснить.В рамках исследования Уильямс с коллегами проанализировал данные 4788 пар ребенок-родитель и 2380 братьев и сестер. Анализ показал, что 36% и 58% потребления кофе определялись генетически.