3 предмета домашнего обихода, от которых стоит отказаться

Женщина моет окно
Многие предметы домашнего обихода и бытовой химии буквально спасают время, когда речь заходит о наведении порядка. Однако далеко не все из используемого безопасно.

Освежитель воздуха

Освежители воздуха есть в большинстве домов на случаи неприятного запаха. Однако ученые обращают внимание на вещество 1,4-Дихлорбензол, часто применяющееся в освежителях. Его связали с повреждением легких.

Крем для бритья

Чаще всего для получения необходимой кремовой текстуры у средства, производители добавляют в состав политетрафторэтилен, известный как тефлон. Он присутствует и в других продуктах и предметах быта. Данный полимер ученые связывают с гипертонией и раком.

Средства для мытья окон

Всем нравятся окна без разводов. Однако в ряде средств для мытья, особенно использующих старые формулы, могут присутствовать аммиак и метанол в большом количестве. Высокая концентрация этих веществ опасна развитием астмы у детей.
Теги : бытовая химия, здоровье
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