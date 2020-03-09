3 предмета домашнего обихода, от которых стоит отказаться

Многие предметы домашнего обихода и бытовой химии буквально спасают время, когда речь заходит о наведении порядка. Однако далеко не все из используемого безопасно.Освежители воздуха есть в большинстве домов на случаи неприятного запаха. Однако ученые обращают внимание на вещество 1,4-Дихлорбензол, часто применяющееся в освежителях. Его связали с повреждением легких.Чаще всего для получения необходимой кремовой текстуры у средства, производители добавляют в состав политетрафторэтилен, известный как тефлон. Он присутствует и в других продуктах и предметах быта. Данный полимер ученые связывают с гипертонией и раком.Всем нравятся окна без разводов. Однако в ряде средств для мытья, особенно использующих старые формулы, могут присутствовать аммиак и метанол в большом количестве. Высокая концентрация этих веществ опасна развитием астмы у детей.