4 преимущества яблочного уксуса, доказанных наукой
Яблочный уксус многими причисляется к своего рода чудодейственному средству. У него действительно есть ряд полезных для здоровья свойств.
Убивает бактерии
Яблочный уксус используется для консервации по той причине, что он убивает патогенные микроорганизмы. Судя по исследованиям, он подавляет рост некоторых бактерий, таких как кишечная палочка. Некоторые используют его в качестве дезинфицирующего средства.
Способствует похудению
Этот тип уксуса может усилить ощущение сытости, что приводит к меньшему потреблению пищи и, в конечном итоге, к потере веса. Некоторые исследования показали, что яблочный уксус эффективен в снижении количества висцерального жира.
Улучшает состояние кожи
Яблочный уксус также не зря используется многими гуру красоты. Было установлено, что он улучшает состояние кожи и даже помогает справиться с излишней сухостью и экземой. Уксус помогает сбалансировать pH.
Заботится о сердце
Исследования показали, что яблочный уксус снижает риск сердечных заболеваний, поскольку влияет на уровень холестерина и триглицеридов. В некоторых исследованиях на мышах, он понизил у животных артериальное давление.
Оставить комментарий