4 преимущества яблочного уксуса, доказанных наукой

Яблочный уксус используется для консервации по той причине, что он убивает патогенные микроорганизмы. Судя по исследованиям, он подавляет рост некоторых бактерий, таких как кишечная палочка. Некоторые используют его в качестве дезинфицирующего средства.Этот тип уксуса может усилить ощущение сытости, что приводит к меньшему потреблению пищи и, в конечном итоге, к потере веса. Некоторые исследования показали, что яблочный уксус эффективен в снижении количества висцерального жира.Яблочный уксус также не зря используется многими гуру красоты. Было установлено, что он улучшает состояние кожи и даже помогает справиться с излишней сухостью и экземой. Уксус помогает сбалансировать pH.Исследования показали, что яблочный уксус снижает риск сердечных заболеваний, поскольку влияет на уровень холестерина и триглицеридов. В некоторых исследованиях на мышах, он понизил у животных артериальное давление.