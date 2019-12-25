5 мифов о пользе яблочного уксуса

«Наше тело устроено так, чтобы очищать себя от токсинов самостоятельно - для этого в нем работают печень, почки и кишечник. Сделать это лучше невозможно. Поэтому, несмотря на все, что можно где-то прочитать, яблочный уксус не является неким волшебным средством по очищению организма», - резюмирует Лангер.

Употреблять яблочный уксус многие рекомендуют для похудения: существует теория, что его прием ускоряет метаболизм. Но на самом деле данное свойство приписываешься яблочному уксусу совершенно необоснованно, поскольку нет никаких научных доказательств того, что уксус на самом деле запускает метаболический процесс, который приводит к потере веса. Если и имеются какие-то данные по этому вопросу, то получены они в очень небольших исследованиях, опубликованных в малоизвестных журналах.Возможно, вы тоже слышали, что прием яблочного уксуса должен помогать выводить токсины из организма. Диетолог Эбби Лангер в интервью журналу «SELF» заявляет: это не правда.Яблочный уксус часто рекламируется как подавитель аппетита. Однако пока еще не было достоверно подтверждено, что его прием действительно подавляет аппетит.По мнению экспертов, если человек чувствует сильный голод между приемами пищи, то подавление аппетита не является решением проблемы. Вместо этого лучше присмотреться к еде, чтобы понять, достаточно ли с ней потребляется калорий, а также питательных веществ.Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Functional Foods, показало, что употребление яблочного уксуса может снизить уровень сахара в крови. В рамках исследования все участники имели более низкий уровень сахара в крови после ежедневного приема яблочного уксуса в течение 12 недель. Проблема здесь в том, что исследование было проведено только на 14 человек. Специалисты считают, что никто не должен получать советы по здоровью только лишь исходя из результатов очень маленького проекта.Употреблять яблочный уксус нужно разбавленным водой, но даже в этом случае его прием для некоторых людей может обернуться неприятными последствиями. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале «Ожирение», показало, что испытуемые испытывали меньше аппетита после приема яблочного уксуса, - однако это чувство подавления аппетита было вызвано тошнотой, которая возникала у людей после уксуса.При чувствительном желудке лучше избегать употребления яблочного уксуса, констатируют специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть полезна и вредна красная икра.