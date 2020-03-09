5 распространенных ошибок при занятиях на беговой дорожке

Наши тела не приспособлены к подобному движению, что может приводить к серьезным проблемам. Особенно, когда допускаются ошибки.Страх упасть побуждает многих перемещаться ближе к консоли управления дорожкой. Однако ее наличие не позволяет двигаться так же свободно, как на середине полотна. В результате шаги становятся жестче и менее комфортными.Ошибка, описанная выше, провоцирует более быструю усталость. Утомляемость заставляет прислонять руки ближе к телу, что замедляет вас и снижает эффективность тренировки.Усталость заставляет опускать плечи и сутулиться. Соответственно, вы не задействуете мышцы торса должны образом.Находясь на беговой дорожке, вы можете шагать намного дальше, чем в естественной среде. Постарайтесь делать короткие шаги, особенно при движении «в гору».Многие во время тренировки проверяют, сколько еще минут придется бежать. Однако взгляд вниз опускает подбородок из-за чего грудь выходит вперед и нарушается правильное положение спины.