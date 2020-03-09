5 распространенных ошибок при занятиях на беговой дорожке
Бег – самая естественная форма движения. Однако бег на дорожке – это совсем другая история.
Наши тела не приспособлены к подобному движению, что может приводить к серьезным проблемам. Особенно, когда допускаются ошибки.
Слишком близко к консоли
Страх упасть побуждает многих перемещаться ближе к консоли управления дорожкой. Однако ее наличие не позволяет двигаться так же свободно, как на середине полотна. В результате шаги становятся жестче и менее комфортными.
Положение рук
Ошибка, описанная выше, провоцирует более быструю усталость. Утомляемость заставляет прислонять руки ближе к телу, что замедляет вас и снижает эффективность тренировки.
Сутулость
Усталость заставляет опускать плечи и сутулиться. Соответственно, вы не задействуете мышцы торса должны образом.
Слишком большие шаги
Находясь на беговой дорожке, вы можете шагать намного дальше, чем в естественной среде. Постарайтесь делать короткие шаги, особенно при движении «в гору».
Взгляд вниз
Многие во время тренировки проверяют, сколько еще минут придется бежать. Однако взгляд вниз опускает подбородок из-за чего грудь выходит вперед и нарушается правильное положение спины.
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