5 продуктов для диеты после сердечного приступа
Частью изменений в образе жизни, которых человек должен придерживаться после сердечного приступа, является изменение диеты. Вот продукты, которые следует включать в рацион после сердечного приступа.
1. РыбаНеважно, употребляете жирные или нежирные сорта, рыба является одним из лучших продуктов для здоровой сердечной диеты: мало насыщенных жиров, богата жирными кислотами омега-3.
Лучший способ потреблять рыбу - запекать или жарить на гриле, стараясь не добавлять масла.
2. СояСоя часто ассоциируется с безвкусными вегетарианскими заменителями мяса. Однако она содержит много белка, богата изофлавонами, которые представляют собой соединения на растительной основе - их структура похожа на эстроген.
"Согласно исследованиям, соя отлично подходит для снижения уровня холестерина, может значительно снизить риск повторного сердечного приступа", - пишет издание SteadyHealth.
3. Ненасыщенные жирыСогласно некоторым исследованиям, у людей, которые заменяют насыщенные жиры ненасыщенными, уровень плохого холестерина может быть снижен на 11 процентов в течение восьми недель.
4. Растворимая клетчаткаПродукты, богатые растворимой клетчаткой, являются важной частью диеты после сердечного приступа. Она не может быть легко расщеплена ферментами организма, а это означает, что она движется по пищеварительному тракту практически без изменений.
Желчь, чтобы помочь организму переваривать жиры, связывается с растворимой клетчаткой. Когда растворимое волокно выводит желчь из тела, оно вырабатывает больше желчи, которая вновь вырабатывается из холестерина в крови.
5. ОрехиОни являются частью средиземноморской диеты, которая чрезвычайно эффективна для контроля холестерина. Они богаты питательными веществами и содержат много мононенасыщенных жиров и омега-3 жирных кислот. Лучшие орехи для предотвращения сердечного приступа - грецкие и миндаль.
Медикфорум писал о 5 мифах о коронавирусе.
Оставить комментарий