5 продуктов для диеты после сердечного приступа

5 продуктов для диеты после сердечного приступа

Частью изменений в образе жизни, которых человек должен придерживаться после сердечного приступа, является изменение диеты. Вот продукты, которые следует включать в рацион после сердечного приступа.

1. Рыба

Неважно, употребляете  жирные или нежирные сорта, рыба является одним из лучших продуктов для здоровой сердечной диеты: мало насыщенных жиров, богата жирными кислотами омега-3.

Лучший способ потреблять рыбу - запекать или жарить на гриле, стараясь не добавлять масла. 

2. Соя

Соя часто ассоциируется с безвкусными вегетарианскими заменителями мяса. Однако она содержит много белка, богата изофлавонами, которые представляют собой соединения на растительной основе - их структура похожа на эстроген. 
"Согласно исследованиям, соя отлично подходит для  снижения уровня холестерина, может значительно снизить риск повторного сердечного приступа", - пишет издание SteadyHealth.

3. Ненасыщенные жиры

Согласно некоторым исследованиям, у людей, которые заменяют насыщенные жиры ненасыщенными, уровень плохого холестерина может быть снижен на 11 процентов в течение восьми недель.

4. Растворимая клетчатка

Продукты, богатые растворимой клетчаткой, являются важной частью диеты после сердечного приступа. Она не может быть легко расщеплена ферментами организма, а это означает, что она движется по пищеварительному тракту практически без изменений. 

Желчь, чтобы помочь организму переваривать жиры, связывается с растворимой клетчаткой. Когда растворимое волокно выводит желчь из тела, оно вырабатывает больше желчи, которая вновь вырабатывается из холестерина в крови. 

5. Орехи

Они являются частью средиземноморской диеты, которая чрезвычайно эффективна для контроля холестерина. Они богаты питательными веществами и содержат много мононенасыщенных жиров и омега-3 жирных кислот. Лучшие орехи для предотвращения сердечного приступа - грецкие и миндаль.

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Теги : сердечные приступы, диеты, продукты питания
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5 продуктов для диеты после сердечного приступа