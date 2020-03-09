5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить

Коронавирус и вызываемая им инфекция распространились по миру за относительно небольшой срок. Это семейство вирусов не ново для ученых. Однако штамм новый. На данный момент более 110 тыс. человек заразились, из них 3,8 тыс. погибли.Во многих странах поднялась настоящая паника, люди сметают с прилавков продукты первой необходимости. Появилось немало мифов, связанных с заболеванием. Вот пять, в которые верить не стоит.Это не так, многие вирусы имеют более высокий показатель смертности. Куда опаснее может быть сезонный грипп, который охватывает миллионы людей, не говоря уже о вирусе Эбола.Эксперты отмечают, что нет доказательств, подтверждающих этот слух. Это правда, что коронавирус встречается у летучих мышей. Однако ученые полагают, что вирус распространился на рынке, где продавались морепродукты.Некоторые модели профессиональных, плотно прилегающих респираторов могут защитить работников здравоохранения от инфицирования. Но никак не тонкие одноразовые маски, которые сметают в аптеках.К сожалению, лекарств для лечения коронавирусов нет. Применяется лишь симптоматическое лечение. Пейте больше воды, оставайтесь дома и отдыхайте.Исследователи все еще изучают возможные пути передачи. Недавно стало ясно, что орально-фекальный путь также опасен. Однако большинство вирусов не могут выжить на поверхности какого-то предмета.