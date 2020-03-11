Хотите убрать жир с живота? 5 вещей, которых вы не должны больше делать

«Если действительно нужно поесть перед сном, возьмите небольшую порцию пищи с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара, – например, немного творога», – посоветовал он.

«Добавленный сахар определенным образом влияет на печень, которая начинает превращать его в жир. Особенно коварны продукты с добавленной фруктозой: исследования показали, что их потребление увеличивает содержание жира в печени и на животе», – заметил диетолог.