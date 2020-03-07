Признаки того, что жир на животе растет из-за гормонов
Увеличению жира на животе могут способствовать не только жирная пища или недостаток упражнений, за его рост также ответственны гормоны. Среди признаков этого – сильная тяга к сахару, неспособность уснуть, несмотря на усталость.
Как сообщает MedikForum.ru, растущий жир на животе является одним из самых опасных для здоровья изменений организма. Его скопление в этой части ассоциируется с развитием воспаления, инсулинорезистентности, метаболических нарушений, ведущих к болезням, угрожающим жизни, – сердечным, диабету, раку.
Следующие признаки говорят о том, что в увеличении живота могут быть виноваты гормоны.
Рост вопреки всему. Гормональные изменения в работе организма или нарушения их производства заставляют живот увеличиваться, несмотря на питание и физическую активность. Если образ жизни не меняется, но джинсы не хотят застегиваться, скорей всего, причиной тому гормоны.
Быстро и неожиданно. В отличие от «классической» полноты, гормональный жир на животе часто растет за очень короткое время и может оказаться неприятным сюрпризом для своего владельца. Зачастую это связано с возрастным изменением регуляция инсулина в организме, что заставляет его накапливать жировые запасы вместо сжигания (так, например, происходит во время менопаузы).
Внезапно усилившаяся тяга к сладкому. Данный признак также может быть связан с изменением резистентности к инсулину, отрицательно влияющим на синтез лептина – одного из ключевых гормонов, ответственных за регуляцию чувства голода, аппетита. Когда выработка лептина снижается, человек бессознательно начинает есть больше – особенно вредной пищи, стимулирующей прибавку жира.
Перепады настроения. Если живот растет, а параллельно происходят резкие колебания настроения, это еще один признак дисбаланса гормонов. У женщин подобную картину вызывает изменение количества эстрогена (например, во время месячного цикла, менопаузы).
Ощущение напряжения, стресса. Бурные реакции и депрессивные состояния в ответ на мелкие неприятности обуславливаются избытком стрессового гормона кортизола. Он заставляет расти жир на животе из-за того, что организм переключается на «режим выживания». Увеличение жировых запасов как источника питательных веществ как раз этому помогает.
Проблемы сна несмотря на усталость. Трудности с засыпанием и бессонница, наблюдаемые одновременно с увеличением веса, живота, – серьезный повод проверить щитовидную железу. Неприятные изменения могут оказаться следствием гипотиреоза.
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