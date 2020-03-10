Куриный бульон помогает обуздать тягу к нездоровой пище
Употребление куриного бульона может стать средством, помогающим людям, особенно женщинам с высоким риском ожирения, обуздать их тягу к нездоровым закускам. Выпивать чашку бульона ученые рекомендуют перед основным приемом пищи.
Как сообщает MedikForum.ru, с помощью куриного бульона можно взять под контроль свою тягу к чипсам, пицце и другим не слишком полезным для здоровья продуктам. К такому выводу пришли авторы исследования, о котором подробно рассказал научный журнал Neuropsychopharmacology.
Ученые изучали, что происходит с женщинами, когда они пьют куриный бульон, и выяснили: участницы, которые его употребляли, гораздо лучше контролировали свои пищевые импульсы, чем те, кто не употреблял. Это, в частности, подтверждали испытания «шведским столом».
«У женщин, которые пил куриный бульон, не только получалось лучше обуздать тягу к нездоровой пище. Они также чаще выбирали продукты, которые содержали меньше насыщенного жира, чем те, кто обходился без бульона», - рассказали исследователи.
Данное свойство бульона они связывают с присущим ему вкусом умами (им обладают высокобелковые продукты). По версии ученых, умами специфическим образом воздействует на мозг, подавляя импульсы сильного гола, обычно заставляющие людей набрасываться на вредную пищу.
«Во многих культурах мира рекомендуется пить бульон перед едой. Если вы не любите пить чистый бульон, попробуйте приготовить на его основе овощной суп, и получите очень полезное для похудения блюдо: такой суп наполняет желудок, увлажняет организм и обычно содержит мало калорий», - дали совет научные специалисты.
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