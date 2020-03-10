Куриный бульон помогает обуздать тягу к нездоровой пище

«У женщин, которые пил куриный бульон, не только получалось лучше обуздать тягу к нездоровой пище. Они также чаще выбирали продукты, которые содержали меньше насыщенного жира, чем те, кто обходился без бульона», - рассказали исследователи.

«Во многих культурах мира рекомендуется пить бульон перед едой. Если вы не любите пить чистый бульон, попробуйте приготовить на его основе овощной суп, и получите очень полезное для похудения блюдо: такой суп наполняет желудок, увлажняет организм и обычно содержит мало калорий», - дали совет научные специалисты.