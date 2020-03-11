5 продуктов, которые идеальны при болезни

Имбирный чай
Простыли? Пора позаботиться об иммунитете! Сделать это можно с помощью этих пяти продуктов.

Картофель

У картошки плохая репутация, особенно среди любителей диет. Однако, в этом корнеплоде содержится много витамина C, без которого сложно представить борьбу с простудой. Кроме этого, присутствует в нем и клетчатка, которая важна для правильной работы ЖКТ и лучшей всасываемости питательных веществ кишечником.

Зеленый чай

Горячие напитки оказывают успокаивающий эффект. Дополнительным плюсом является то, что в зеленом чае присутствуют антиоксиданты. Одним из них является кверцетин, помогающий в восстановлении иммунитета.

Орехи и семечки

У многих во время болезни обостряется аппетит. Используйте в качестве перекуса орешки и семечки. В них много витамина Е и цинка, без которых иммунитету не обойтись.

Имбирь

Одно из лучших комплексных средств для борьбы с простудой. В нем присутствует целый ряд активных веществ, которые помогают в облегчении симптомов простуды и гриппа.

Бобовые

Бобовые богаты цинком, упоминавшийся выше. Кроме того, в них полно клетчатки, потому ваш аппетит не разыграется долгое время после такого приема пищи.
Теги : простуда, грипп, имбирь, зеленый чай, бобовые культуры, картофель, орехи, семечки
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые выяснили, почему ожирение вызывает высокое давление, и как этот процесс можно остановить


Дети и сахар: какие сладости лучше не давать ребёнку?