Продукты, обогащенные белком: польза или маркетинговых ход?

Исследование

Дополнительные калории и сомнительная польза

«Классический творог дешевле и содержит столько же белка, сколько и обогащенные белком молочные продукты. Мясо, рыба, бобовые, орехи и семена являются хорошими источниками белка».

"Для большинства здоровых людей нет смысла есть продукты, обогащенные белком. Они не являются автоматически здоровыми, часто содержат много жира, сахара и / или различных добавок. Вот почему желательно внимательно посмотреть список ингредиентов, чтобы узнать, что содержит продукт".