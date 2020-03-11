Продукты, обогащенные белком: польза или маркетинговых ход?
Пища все больше обогащается белком. Производители обещают мышечную массу и потерю веса. Это еда будущего или маркетинговый ход?
Протеиновый хлеб и белковый пудинг. Рынок продуктов с высоким содержанием белка растет. Если раньше подобную еду искали спортсмены в фитнес-магазинах, теперь это стало тенденцией в супермаркетах. Знание о том, что белок насыщает в течение долгого времени, делает его таким популярным. Но не спешите тянуться за высокобелковым хлебом, йогуртом или пудингом.
ИсследованиеЖурнал Test Stiftung Warentest (выпуск 2/2020) недавно посвятил исследование «высокобелковым продуктам», и проверил 13 из них, включая хлеб, пудинг и скайр (разновидность нежирного, богатого белками сливочного сыра).
Согласно законодательству ЕС, пищевые продукты «с высоким содержанием белка», должны содержать по крайней мере 20% калорий, которые поступает из белка. Все 13 продуктов соответствовали требованию - они были специально смешаны с молочным белком.
Дополнительные калории и сомнительная пользаСогласно данным фонда, некоторые продукты были более калорийными, чем их аналоги без обогащения белком, особенно белковый хлеб, который получают из особенно жирных масличных семян, таких как кунжут или льняное семя.
В качестве «рекомендации по питанию от Stiftung Warentest» был сделан вывод:
«Классический творог дешевле и содержит столько же белка, сколько и обогащенные белком молочные продукты. Мясо, рыба, бобовые, орехи и семена являются хорошими источниками белка».Федеральный центр питания в Германии также скептически относится к инициативам производителей:
"Для большинства здоровых людей нет смысла есть продукты, обогащенные белком. Они не являются автоматически здоровыми, часто содержат много жира, сахара и / или различных добавок. Вот почему желательно внимательно посмотреть список ингредиентов, чтобы узнать, что содержит продукт".
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