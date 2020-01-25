Диеты с высоким содержанием белка эффективны для похудения, но опасны для сердца

«Питание с высоким содержанием белка имеет явное преимущество в деле похудения, что повысило популярность белковых диет в последние годы. Однако некоторые исследования на животных и на людях указали на связь высокого потребления диетического белка с сердечно-сосудистыми проблемами. Мы решили посмотреть, существует ли действительно причинно-следственная связь между высоким уровнем белка в рационе и худшим сердечно-сосудистым здоровьем», -рассказал ведущий автор исследования Бабак Разани.

«Это исследование не первое, демонстрирующее отчетливое увеличение количества бляшек в артериях на фоне рациона с высоким содержанием белка. Но оно дает более глубокое понимание о влиянии белка на состояние артерий», - заметил доктор Разани.