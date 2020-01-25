Диеты с высоким содержанием белка эффективны для похудения, но опасны для сердца
Диеты с высоким содержанием белка могут способствовать закупорке артерий, увеличивая тем самым риск сердечного приступа. Это показало исследование ученых с Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).
Хотя диеты с высоким содержанием белка могут помочь людям сбросить вес и нарастить мышечную массу, у них есть и обратная сторона – увеличенный риск сердечного приступа. Ученые из США констатируют, что белковый рацион стимулирует выработку нестабильных бляшек, накопление которых в артериях увеличивает риск сердечного приступа.
«Питание с высоким содержанием белка имеет явное преимущество в деле похудения, что повысило популярность белковых диет в последние годы. Однако некоторые исследования на животных и на людях указали на связь высокого потребления диетического белка с сердечно-сосудистыми проблемами. Мы решили посмотреть, существует ли действительно причинно-следственная связь между высоким уровнем белка в рационе и худшим сердечно-сосудистым здоровьем», -рассказал ведущий автор исследования Бабак Разани.
Исследователи изучали мышей, которых держали на питании с высоким содержанием жиров. Некоторые из мышей получали корм с высоким содержанием жиров, который также содержал много белка. Другие – корм с высоким содержанием жиров и умеренной концентрацией белков.
В результате у мышей, которые придерживались рациона с высоким содержанием жира и высоким содержанием белка, развился тяжелый атеросклероз, при котором содержание бляшек в артериях увеличилось на 30 процентов по сравнению с мышами из группы с высоким содержанием жира и нормальным белком. При этом у мышей, чьи артерии были поражены, не возникало лишних жировых отложений.
Исследователи определили, что у мышей, которые ели много белка, в артериях стало больше налета, содержащего смесь жира, холестерина, отложений кальция и мертвых клеток, в котором погибали макрофаги - иммунные клетки, работающие как чистильщики сосудов и артерий.
«Это исследование не первое, демонстрирующее отчетливое увеличение количества бляшек в артериях на фоне рациона с высоким содержанием белка. Но оно дает более глубокое понимание о влиянии белка на состояние артерий», - заметил доктор Разани.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дневной сон может снижать риск сердечного приступа.
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