Продукты, содержащие белок сестрин, особенно эффектны для похудения

«Наше независимое исследование продемонстрировало, что одного сестрина может быть достаточно для получения многих преимуществ физических упражнений», - сказал профессор.

И рацион, и физические упражнения играют принципиально важную роль, когда речь идет о похудении или поддержании веса. Но продукты, богатые белком сестрин, помогают особенно активно сбрасывать лишние килограммы.Исследование, проведенное на мухах и мышах, показало, что потребление белка сестрин помогает укреплять мышцы и сжигать больше жира без дополнительных физических усилий.По словам Менджина Кима, профессора-исследователя из Мичиганского университета, ученым еще раньше было известно, что сестрин накапливается в мышцах после упражнений.Тем, кто хочет похудеть, ученые рекомендуют включать в рацион богатые белком сестрином продукты.Помимо белка, они также содержат значительное количество клетчатки, которая способствуют насыщению и дополнительно способствует похудению.В ней также содержится клетчатка, а кроме того - комплекс витаминов группы В и других веществ, которые могут улучшить пищеварение и увеличить потерю веса. Еще в цветной капусте содержится много антиоксидантов и фитонутриентов, которые усиливают защиту организма от рака.Помимо белка в них присутствуют полезные типы жиров, благодаря чему употребление в пищу яиц помогает чувствовать себя более сытым и избегать переедания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 5 неожиданных факторов способны повлиять на прибавку веса.