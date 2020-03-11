Ученые открыли эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Авторы исследования – американские специалисты. Они проанализировали множество существующих программ и пришли к выводу, что самый лучший метод избавления от пагубной привычки – классическая система «12 шагов», разработанная еще в 30-е годы прошлого века.Эксперты заявили, что данная методика имеет разные версии, но при этом каждая из них отлично работает и действительно способна помочь людям, страдающим от алкоголизма. При помощи «12 шагов» пагубное пристрастие одинаково легко способны преодолеть и зрелые люди, и молодые алкоголики. Помогает данная методика и женщинам, чья алкогольная зависимость считается неизлечимой, и ветеранам военных действий.Ученые заявили, что в ходе исследования они изучили состояние здоровья более 10 тысяч людей, в прошлом имевших проблемы с алкоголем и сумевших побороть их данной методике.