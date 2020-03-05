Эксперты: количество шагов в день не влияет на вес человека

прогулка в парке

Специалисты проверили, насколько верно старое утверждение относительно того, что десять тысяч шагов в день помогают быстро обрести тонкую талию.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали три группы добровольцев, преимущественно студентов. 

Молодые люди совершали десять тысяч шагов, а порой даже 12 тысяч и 15 тысяч шагов ежедневно. Их рацион питания при этом был достаточно умеренным, то есть студенты не объедались и, в то же время, не голодали.

Однако, несмотря на физическую активность и умеренность в еде, каждый из них в процессе эксперимента поправился на 1,5 кг. Специалисты отметили, что подобный результат был для них вполне ожидаем, поскольку все студенты прибавляют в весе за год обучения. Таким образом, количество шагов никак не влияет на потерю веса.

Тем не менее, ученые советуют не пренебрегать ходьбой и бороться с сидячим образом жизни, чтобы избежать развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и полноценного ожирения.
Теги : ходьба, 10 000 шагов в день, студенты, эксперимент
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