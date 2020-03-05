Эксперты: количество шагов в день не влияет на вес человека

Специалисты проверили, насколько верно старое утверждение относительно того, что десять тысяч шагов в день помогают быстро обрести тонкую талию.Ученые провели эксперимент, в котором участвовали три группы добровольцев, преимущественно студентов.Молодые люди совершали десять тысяч шагов, а порой даже 12 тысяч и 15 тысяч шагов ежедневно. Их рацион питания при этом был достаточно умеренным, то есть студенты не объедались и, в то же время, не голодали.Тем не менее, ученые советуют не пренебрегать ходьбой и бороться с сидячим образом жизни, чтобы избежать развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и полноценного ожирения.