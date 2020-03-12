Эффективные способы оставаться в форме без спортзала

Всем известно, чтобы оставаться в хорошей физической форме, нужны тренировки. Но если тренажерный зал вам не по душе, есть и другие эффективные способы поддерживать здоровье.Нужно купить продуктов? Отправляйтесь в супермаркет подальше от дома, или выбирайте самый долгий путь к любимому магазину. Выполняйте мелкие рутинные задачи самостоятельно. Вы не только будете довольны собой в конце дня, но и заставите тело немного поработать.Готовка – частая составляющая нашей жизни. Если у вас плотный график и вы не можете выкроить время на спортзал, поприседайте, пока ждете закипания воды, сделайте несколько наклонов или прыжков.Подъем по лестнице вместо лифта может отлично повлиять на уровень вашей подготовки. Особенно, если живете вы на девятом этаже. Это простое упражнение увеличивает пульс, дополнительно укрепляя сердце. Регулярное выполнение этого простого действия улучшит ваши показатели.Физическая форма зависит не только от активности, но и от питания. Откажитесь от чипсов, сухариков и прочих продуктов, которые имеют высокий показатель калорийности, но при этом мало полезных нутриентов.