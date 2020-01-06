Немецкий диетолог рассказала, как питаться для уменьшения жира в печени

«В Германии каждый четвертый взрослый человек страдает жирной печенью, не связанной с алкоголем. Главная причина этого - неправильное питание или избыточный вес. В случае жирной печени могут ощущаться усталость и недостаток энергии, очень немногие жалуются на чувство давления в правой верхней части живота», - рассказала эксперт.

«По возможности следует избегать фруктозы, сахара, алкоголя и соли, оптимизировать выбор углеводов. В качестве перекусов между приемами пищи следует выбирать строго безуглеводные продукты», - пояснила специалист.