Немецкий диетолог рассказала, как питаться для уменьшения жира в печени
Немецкий диетолог Дорис Курц предлагает бороться с ожирением печени с помощью здорового рациона. Она рекомендует употреблять минимум две порции фруктов и три порции овощей в день.
Жирная и сладкая пища, обилие алкоголя… Те, кто позволяет себе слишком много на каникулах, рискуют своим здоровьем, предупреждает диетолог. По словам Дорис Курц, специализирующейся на диетотерапии при ожирении и диабете 2 типа, неправильное питание может привести к ожирению печени, которое имеет фатальные последствия, если его не лечить.
«В Германии каждый четвертый взрослый человек страдает жирной печенью, не связанной с алкоголем. Главная причина этого - неправильное питание или избыточный вес. В случае жирной печени могут ощущаться усталость и недостаток энергии, очень немногие жалуются на чувство давления в правой верхней части живота», - рассказала эксперт.
Между тем жир в печени вполне возможно уменьшить. Как отмечает Дорис Курц, прежде всего для этого необходимо нормализовать вес тела. Кроме того, важно скорректировать рацион.
«По возможности следует избегать фруктозы, сахара, алкоголя и соли, оптимизировать выбор углеводов. В качестве перекусов между приемами пищи следует выбирать строго безуглеводные продукты», - пояснила специалист.
Дорис Курц поделилась примерным суточным планом питания для уменьшения жира в печени.
Завтрак. Для первого приема пищи можно выбрать овсянку с порцией фруктов, натуральный йогурт, обезжиренное молоко, орехи, семена льна, пшеничные отруби, цельнозерновой хлеб с кусочком сыра или творог с фруктами.
Обед. На обед половину тарелки должны составлять овощи, четверть тарелки - цельнозерновые злаки и четверть тарелки - мясо, рыба, тофу или яйца. На десерт можно съесть немного фруктов.
Ужин. Позволительны салат из свежих овощей с оливковым маслом, куриная грудка, столовая ложка семян подсолнечника или тыквы, одно или два яйца, 50 граммов овечьего сыра или моцареллы. Об этом сообщается на портале Focus.de.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения в состоянии живота могут оказаться симптомом рака печени.
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