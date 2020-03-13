Как накормить капризного ребенка
Редко какие малыши с удовольствием уплетают пищу, получаемую от родителей. Детям нравятся сладости, но есть способы сделать процесс кормления ребенка менее мучительным.
Сделайте прием пищи интересным. Добавьте элемент веселья в завтраки, обеды и ужины. Это позволит отвлечь ребёнка собственно от нелюбимых блюд и убрать элемент недовольства. Вспомните, как герой Евгения Леонова в комедии «Джентльмены удачи» несколькими словами убедил воспитанников детского дома поесть кашу перед «полетом в космос».
Проверьте здоровье. Нередко капризность ребенка при питании может быть вызвана какими-то проблемами со здоровьем. Если вы не уверены, здоров ли малыш, немедленно проконсультируйтесь с врачом. Не все дети открыто выражают симптомы или рассказывают о своём состоянии.
Поймите, что это не ваша вина. Не стоит винить себя в том, что ребёнок за столом капризен. Это не поможет малышу активно принимать пищу, а лишь усугубит имеющиеся у вас психологические проблемы.
Не заставляйте ребёнка. Ни в коем случае не пихайте малышу силой в рот ложку с едой - вы выработаете ненависть к приёму пищи на долгие годы.
Ешьте вместе. С раннего возраста ребенка нужно приучать к совместному семейному приёму пищи. Дети многое берут от взрослых, и это касается питания. Если он увидит, что папа и мама с удовольствием уплетают какие-то блюда, то обязательно будет повторять действия, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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