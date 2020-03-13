Работа из дома идет человеку на пользу
Исследование показало, что при работе из дома люди могут выполнять некоторые задачи лучше, чем в офисе. Впрочем, с другими заданиями они справляются хуже.
Компании по всему миру в связи с пандемией коронавируса переводят своих сотрудников на удаленную работу из дома. И теперь актуально узнать то, насколько вообще эффективен подобен подход. Исследования показывают, что с некоторыми задачами при работе из дома люди справляются лучше, а с другими хуже. К примеру, в контролируемой среде офиса, где работники на виду у начальства, они лучше выполняют скучные задачи. Дома, когда есть масса поводов для отвлечения, со скучной работой люди справляются хуже, поскольку получают меньше стимулов, и находятся в менее структурированной среде.
Того же самого нельзя сказать о креативной работе, или выполнении задач, требующих глубокого умственного погружения. Коллеги часто отвлекают нас от решения сложных проблем разговорами, движениями, телефонными звонками и прочими действиями. Дома человек имеет возможность полностью погрузиться в процесс, предаться креативному мышлению и придумать нестандартные выходы из ситуации. Творческим работникам лучше трудиться дома.
В этой связи ученые рекомендуют отправлять сотрудников домой, если они работают над проектами, требующими проявления креативности. Если работа связана с рутинностью, выполнением одних и тех же скучных действий, для этого лучше подходит офис, пишет CNBS. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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