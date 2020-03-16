Определены виды сладостей, способных довести до появления рака

«Данные продукты являются источником быстрых углеводов, потребление которых способствует резкому повышению концентрации глюкозы в крови. В ответ организм увеличивает производство инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF), который запускает сигналы, влияющие в том числе на формирование раковых опухолей», - поясняют научные специалисты.

Как сообщает MedikForum.ru, исследователи Университета Малайя определили виды сладостей, которые могут быть виновниками возникновения злокачественных опухолей. Первыми список сладостей, способных довести до рака, вошли изделия, имеющие разноцветное покрытие. Ученые констатируют; «веселую», привлекательную расцветку обеспечивают химические ингредиенты на основе нефтепродуктов.Одним из самых опасных для человеческого здоровья является пищевой краситель E129, придающий сладким продуктам красные оттенки. Проводившиеся в США исследования свидетельствуют: на человеческий организм он действует как канцероген, провоцирующий аномальную активность клеток.Особенно много вредного красителя, по словам ученых, содержат мармеладные изделия красного цвета. Также он щедро добавляется производителями в сиропы для мороженого (обычно имеющие ягодный вкус).Помимо того, специалистами было определено, что довести организм до появления в нем рака способны дешевые конфеты: леденцы, карамельки. В большинстве случаев вкусовые качества «бюджетных» сладостей улучшаются за счет генетически модифицированных сиропов.Еще один вид потенциально опасных сладостей – растворимый горячий шоколад в пакетиках, приготовление которого требует просто заливки кипятком. Как было определено, каждая такая упаковка может содержать трансжиры, нарушающих физиологические процессы на клеточном уровне.Эксперты отмечают: употреблять качественные сладости в ограниченном количестве не вредно, но их избыток в рационе способен довести человека до возникновения рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для полных женщин-сладкоежек значительно повышается риск рака груди.