Каждый курильщик приносит России тысячу долларов убытков в год
В «Сколково» придумали, как избавить страну от вредных привычек.
Как подсчитали в Центре развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», Россия тратит на своих курящих граждан 2,4 % годового ВВП. Это составляет примерно 2,48 триллиона рублей. В такую сумму оцениваются регулярные перекуры и больничные листы курильщиков. В среднем в год один курящий приносит государству около тысячи долларов потерь.
По оценке аналитиков «Сколково», российская медицина тратит на курильщиков более 1,1 триллиона рублей. Это разница на оказание помощи приверженцу табака и человеку, ведущему здоровый образ жизни. Затраты на лечение некурящего в среднем составляют 25, 3 тысячи рублей в год, а на курящего – 32 тысячи рублей. Аналитики подсчитали, что отказ от курения для каждого потребителя сократит государственные расходы на здравоохранение на 7,9 % в год.
Минздрав и Роспотребнадзор уже включились в антитабачную войну и считают, что ограничение продажи сигарет приведет к тому, что в 2035 году курить будет уже не каждый третий взрослый гражданин, а каждый пятый.
При этом обращается внимание и на регулирование электронных систем доставки никотина, все более заменяющих сигареты. Эксперты считают, что введение возрастных ограничений на продажу ЭСДН станет разумным регулированием и приведет к оптимальным результатам. Число курильщиков сократится до 10 миллионов человек, а вейперов станет 15 миллионов.
В настоящий момент почти 18% курильщиков употребляют больше пачки сигарет в день, хотя половина из них уже заявила о своем желании расстаться с вредной привычкой. Как промежуточное звено они рассматривают переход на ЭСДН.
Исходя из этого, аналитики пришли к выводу, что полный запрет на электронные сигареты не решит проблем у с курением, а только усугубит ее. Эксперты «Сколково» считают, что в борьбе с курением следует идти по пути наименьшего сопротивления. Запрещая сигареты, разрешать курить ЭСДН, но ввести возрастные ограничения на их продажу. Тогда появится шанс на то, что заядлые курильщики постепенно оставят позади свою вредную для себя и невыгодную государству привычку.
Правда, следует учесть, что до сих пор не доказано более щадящее воздействие ЭСДН на организм, в сравнении с обычными сигаретами. Более того, есть вероятность, что они даже более вредны, только это проявится спустя какое-то время.
Как выяснили исследователи из США, каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека в среднем на пять с половиной минут. А количество никотина, содержащееся в пяти сигаретах, приведет к летальному исходу.
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