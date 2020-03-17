Лишний вес связан с воспалением. 7 продуктов, помогающих в этом случае

«Исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие около четверти стакана орехов, с большей вероятностью будут иметь здоровый вес и реже набирать его», - рассказали научные специалисты в журнале EatingWell.

Как сообщает MedikForum.ru, даже самые дисциплинированные привычки в питании и физические упражнения бывают неэффективными в случае воспаления. Эти продукты выполняют двойную функцию – уменьшают воспаление и способствуют похудению.Входит в семейство крестоцветных овощей, содержащих различные растительные соединения, которые при регулярном употреблении могут оказывать сильное противовоспалительное действие.Грецкие орехи, миндаль, фисташки, имеют идеальный баланс трех питательных веществ – белка, клетчатки и жира, включая омега-3 жирные кислоты, помогающих бороться с воспалением.Согласно научным данным, здоровье кишечника тесно связано с тем, как быстро организм может избавляться от лишнего веса. Наличие разнообразных полезных кишечных микробов полезно и в том случае, когда речь идет о снижении воспалительных соединений, влияющих на резистентность к инсулину и увеличение веса. Один из лучших способов, помогающих оздоровить кишечный микробиом, – начать регулярно употреблять натуральный йогурт.Комбинация белка и медленно усваиваемых углеводов, присущая бобовым продуктам, предотвращает внезапные всплески глюкозы, что важно для защиты от активизации воспаления, снижения веса.Продукт богат мононенасыщенными жирами, витамином Е, клетчаткой, каротиноидами – их совместное действие помогает успокоить воспаление в организме. Установлено: люди, которые едят авокадо ежедневно, имеют тенденцию к снижению массы тела, а также ИМТ (индекс массы тела).Включайте в рацион чеснок, куркуму, розмарин, корицу, тмин, имбирь – их противовоспалительный эффект доказан. Многие специи обладают выраженным жиросжигающим свойством.Ежедневная порция этих продуктов позволяет получать больше клетчатки и витамина С – двух компонентов, помогающих снижать гликемическое воздействие, предотвращать воспаление.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти очень калорийных продуктах , помогающих избавляться от лишнего веса.