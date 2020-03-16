Эксперты рассказали, как отличить качественный шоколад от суррогата

Известные российские кондитеры рассказали, по каким признакам можно понять, что шоколад хороший и его можно смело покупать.Во-первых, это цена.Часто производители не хотят тратиться и заменяют их пальмовым маслом или молочным жиром. Следовательно, на выходе получается продукт, который шоколадом можно назвать с большой натяжкой.Порой какао при изготовлении шоколадных плиток заменяют соей. В этом случае, как уверяют эксперты, вреда здоровью не будет. А вот если в составе окажутся трансжиры, то это грозит ожирением и увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака.Плитка хорошего шоколада блестит и ломается с хрустом. Если в составе шоколада присутствуют искусственные добавки, то такая плитка больше похожа на пластилин.Кроме того, молочный и белый шоколад, изготовленные по правилам, начинают таять при температуре 40-50 градусов по Цельсию, а горький шоколад тает при 70 градусах.