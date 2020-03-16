Специалисты рассказали, почему нельзя покупать мытые овощи

морковь

В современных супермаркетах наряду с грязным картофелем, морковью и свеклой на прилавках лежат их мытые аналоги. Чтобы сэкономить время и не пачкаться, мы часто предпочитаем покупать мытую картошку, несмотря на более высокую ее стоимость.

Однако специалисты советуют не вестись на уловки маркетинга и покупать именно грязные овощи. Как поясняют эксперты, в супермаркетах овощи моют различными средствами, в состав которых входят разрешенные средства. Однако некоторые магазины грешат тем, что используют для очистки вещества с вредными химикатами.

Кроме того, мытая картошка, морковь и свекла портятся быстрее, чем их грязные аналоги.  Не просушенные овощи часто покрываются плесенью. 

По этим причинам специалисты рекомендуют покупать картофель и другие овощи с землей – это гарантия того, что их ничем не обрабатывали. К тому же, и цена у этих овощей ниже.
Теги : морковь, картофель, мытые овощи, грязные овощи, супермаркеты, химикаты
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