Специалисты рассказали, почему нельзя покупать мытые овощи

В современных супермаркетах наряду с грязным картофелем, морковью и свеклой на прилавках лежат их мытые аналоги. Чтобы сэкономить время и не пачкаться, мы часто предпочитаем покупать мытую картошку, несмотря на более высокую ее стоимость.Однако специалисты советуют не вестись на уловки маркетинга и покупать именно грязные овощи. Как поясняют эксперты, в супермаркетах овощи моют различными средствами, в состав которых входят разрешенные средства. Однако некоторые магазины грешат тем, что используют для очистки вещества с вредными химикатами.Кроме того, мытая картошка, морковь и свекла портятся быстрее, чем их грязные аналоги. Не просушенные овощи часто покрываются плесенью.