Instagram - лучшая мотивация для спорта
Большинство людей знает о пользе физических нагрузок, но не находит достаточной мотивации для них. Исследование показало, что эту мотивацию может дать социальная сеть Instagram.
Если вы хотите сжечь лишние калории, обращайтесь за помощью социальных сетей. Исследование показало, что людям проще заниматься физическими нагрузками, если мотивацию для этого они черпают через Instagram. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology. Учёные из Норвежского университета науки и технологии оценивали влияние социальных сетей на формирование направленной мотивации. Их в этом вопросе интересовал Instagram.
Как показали наблюдения, из 500 участников, привлеченных с помощью Facebook и других онлайн-каналов, именно воздействие Instagram оказывалось ключевым в деле формирования мотивации к физическим нагрузкам. Уровень спортивной подготовки добровольцев был различным, равно как и количество жира на животе, но все они уделяли какое-то внимание спорту. Одна группа следовала каналу на Instagram, повышающему мотивацию. Там помещались специальные посты каждые три дня в течение 4 недель. Во второй группе на людей воздействовали по-другому, стараясь выявить у них собственные виды мотивации.
Результаты исследования показали, что в обеих группах уровень физической нагрузки был приблизительно одинаковым. Но в первой группе, где люди черпали мотивацию с помощью Instagram, участники получали гораздо больше удовольствия от тренировок. А это имело громадное значение, поскольку именно от этих удовольствий зависит, будет ли человек в дальнейшем следовать режиму физических нагрузок, или откажется от них под каким-либо благовидным предлогом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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