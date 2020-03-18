Самые полезные фрукты для диабетиков
Жертвы диабета должны внимательно подходить к выбору продуктов питания. И особенно это касается фруктов, ведь не все они одинаково полезны при данном метаболическом расстройстве.
Абрикосы. Содержат низкое количество калорий, но высокий уровень витамина А. Абрикосы - великолепный источник пищевых волокон. Именно это делает данный фрукт суперпродуктом для диабетиков.
Ягоды. Черника, малина, клубника и земляника - все они подходят при диабете. Ягоды содержат антиоксиданты, витамины и волокна. Более важно то, что у них низкий гликемический индекс.
Персики. Также очень полезный для жертв диабета фрукт, хороший перекус между основными приемами пищи. В персиках витамины A и С, калий и пищевые волокна.
Горькие вишни. Мы специально отделили их от других ягод, поскольку именно горькие вишни великолепно сражаются с воспалительными процессами. В них много антиоксидантов, защищающих диабетиков от болезней сердца, опухолей и других недугов.
Яблоки. В небольшом яблоке всего 77 калорий и 21 г углеводов. Они насыщены пищевыми волокнами и витамином С. Кожура яблок содержит антиоксиданты. Это достаточная причина для того, чтобы включить яблоки в рацион диабетика, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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