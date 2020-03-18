Медики назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу

Ученые из Испании заявили, что определенные продукты могут помочь в борьбе с угрозой заражения covid-19. Это, однако, не означает, что пища может вылечить коронавирус или предотвратить его. Тем не менее, питание играет важную роль в сопротивляемости организма различным инфекциям.Специалисты заявили, что правильное питание способствует укреплению естественной защиты организма, в том числе его реакции на патогенные микроорганизмы.. В него должны входить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирное мясо, молочные продукты, а также рыба и яйца. Кроме того, крайне важны омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием. Их можно найти в орехах, рыбе и оливковом масле.Также защитить иммунитет помогут отказ от вредных привычек, физическая активность и полноценный сон.