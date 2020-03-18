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Рыба и орехи помогут противостоять коронавирусу

Рыба и орехи помогут противостоять коронавирусу
Названы продукты, повышающие иммунитет человека.

Пока ученые всего мира без устали трудятся над созданием вакцины, способной победить коварный CJVID-19, специалисты диетологи предлагают свои способы повышения устойчивости к заболеванию.

Диетолог Альма Палау из Испанской академии питания считает, что укрепление естественных защитных функций организма и его эффективного воздействия на патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекцию, зависит от правильного сбалансированного питания.

Это хоть и не лечит болезни и уж тем более не способно полностью предотвратить коронавирус, но увеличивает шансы не заболеть. К тому же сильный организм вполне способен противостоять даже самым опасным эпидемиям.

Согласен с коллегой и президент Испанской академии питания и диетологии Джузеппе Руссолилло. Он считает, что диета должна быть "сбалансированной и разнообразной". В меню обязательно должны входить фрукты и овощи (источник пребиотиков), цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (источник пробиотиков).

Особое внимание следует уделить рыбе, орехам и оливковому маслу, в которых содержится вещества, обладающие противовоспалительным действием.

- Они способствуют лучшему иммунному ответу, - пояснил специалист. При этом на укрепление иммунной системы благотворно действуют здоровый крепкий сон не менее 7 часов в сутки, физическая активность днем и отказ от вредных привычек.

МедикФорум писал ранее, австралийские исследователи выяснили, что ежедневное употребление в пищу грецких орехов способно сохранить ухудшающееся с возрастом зрение.
Теги : иммунитет, коронавирус, повышение иммунитета
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