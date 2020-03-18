18-03-2020 15:24 - Лыжный след коронавируса18-03-2020 15:08 - Маски не останавливают распространение коронавируса - эксперты ВОЗ18-03-2020 14:36 - Иммунная система способна сражаться с COVID-1918-03-2020 14:29 - Ученые нашли доказательства, что коронавирус не был создан в лаборатории18-03-2020 14:29 - Не только кашель и лихорадка. Вирусолог из Германии указал на новые симптомы Covid-1918-03-2020 14:07 - Переживший коронавирус Анджело Вавассори: "Два дня меня как будто не существовало"18-03-2020 14:04 - Пожилым людям посоветовали меньше выходить из дома18-03-2020 13:26 - Медики назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу18-03-2020 13:12 - Что лучше защищает от нового коронавируса: мыло или спирт?18-03-2020 12:33 - Из-за коронавируса ожидается всплеск разводов18-03-2020 12:12 - Рыба и орехи помогут противостоять коронавирусу18-03-2020 11:49 - 86% пациентов с коронавирусом не выявляют18-03-2020 11:27 - «Многие потеряют своих близких»: пандемия коронавируса продлится не менее года18-03-2020 08:02 - 9 вещей, которые помогут защититься от коронавируса18-03-2020 07:39 - 4 главных вопроса по коронавирусу и ответы врача на них

Перерывы на сон увеличивают продуктивность

Дневной сон

Регулярно делающие перерывы на сон люди более продуктивны, чем те, кто предпочитает не дремать. В исследовании приняли участие 2 000 американцев.

Соцслужба OnePoll опросила две тысячи американцев об их отношении к дневным перерывам на сон, также определив черты характера респондентов. Любители делать подобные перерывы в 93% случаев определялись продуктивными персонами. Среди тех, кто на сон не прерывался, продуктивными были 85% участников опроса. Люди из первой группы более часто считали себя счастливыми, чем представители второй - 90% против 79%, а также уверенными в себе - 89% против 79%. Дневные перерывы на сон могут быть драйверами в карьере, как считают исследователи.

Три четверти любителей перерывов назвали себя амбициозными против 55% во второй группе. 83% участников первой группы считают, что сохраняют здоровый баланс между работой и личной жизнью. Во второй группе - 60%. Дневной сон помогает более половины его поклонников морально принять сокращение зарплаты, если начальство разрешит спать на работе. 79% в первой группе так любят дневной сон, что считают его своим хобби.

Участники первой группы ощущают себя более расслабленными (33%), счастливыми (19%) и энергичными (17%) после отдыха. Впрочем, 25% пробудившись от дневного отдыха чувствуют спутанность сознания и не понимают, где находятся. 38% участников второй группы не спят днем, так как не считают это достаточно комфортным. 30% волнуются, что не смогут заснуть ночью, пишет MSN. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : дневной сон, продуктивность
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Чем имбирь полезен для нашего здоровья
Лыжный след коронавируса
Найдена ахиллесова пята рака