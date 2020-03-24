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4 причины неожиданного отсутствия аппетита

Аппетит

Аппетит считается признаком хорошего здоровья. Правильная работа организма заставляет человека испытывать желание есть. Полное отсутствие интереса к еде может сигнализировать о сбоях в работе организма. Каковы причины неожиданного отсутствия аппетита, расскажет MedikForum.ru.

Причина 1: интоксикация организма


Аппетит

Аппетит управляется пищевым центром, расположенным в головном мозге. Попавшие в тело токсины временно блокируют функционирование данного центра. Интоксикация возможна из-за пищевого отравления, передозировки никотина, алкоголя, действия химикатов из бытовой химии, косметики или парфюмерии, краски, отравления угарным газом, применения лекарств, острой инфекции и так далее. Обычно после выхода токсичных веществ аппетит должен вернуться.

Причина 2: заболевания пищеварительной системы


Аппетит

Пациенты с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта часто испытывают неприятные симптомы: боль, отрыжка, изжога, колики, тошнота. При этом отсутствие аппетита сопровождает данные патологии. Совсем не питаться подобным людям нельзя, так как это вызовет ещё больше проблемы. Для улучшения аппетита необходимо придерживаться определенной диета, исключив острые, соленые, кислые, жареные, копченые блюда, фастфуд, газировку, консервы.

Причина 3: гормональный сбой


Аппетит

Гормональные перебои серьёзно сказываются на аппетите. Подобный эффект наблюдается во время беременности, в период полового созревания, когда организм переживает изменения. Причиной отсутствия аппетита становятся отклонения в функционировании желез внутренней секреции. Желание поедать еду уменьшается или пропадает вообще на длительный период. Вместе с этим происходит общая утрата тонуса, быстрая утомляемость, сонливость, плаксивость, другие признаки.

Причина 4: стресс


Аппетит

Нервные расстройства, стресс, депрессия влияют на аппетит. Еда и любимые блюда перестают приносить удовольствие, становятся нежеланными, провоцируют тошноту. Одновременно с этим у пациентом могут наблюдаться чувство переполненности желудка, быстрое насыщение. Отсутствие аппетита обычно наблюдается при анорексии, которая, как правило, возникает по психологической причине. Стремление похудеть часто приводит к неоправданному следованию диетам, искусственному освобождению желудка, неприятию еды. Нервно-психическое расстройство должны лечить специалисты. Простым поеданием пищи здесь не обойтись.

Длительное отсутствие аппетита должно стать поводом для посещения врача. Если нет патологий, то необходимо усиливать аппетит увеличением физических нагрузок. Занятия спортом обычно помогают в этом. Также помогает прием отваров, лекарственных трав, типа полыни, аира, мяты, барбариса и других.
Теги : еда, питание, аппетит
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