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Веганская диета может быть полезна для сердца, если избегать фастфуда

Растительная диета не так однозначна
Диеты, исключающие употребление животных продуктов, становятся все популярнее в мире. Однако польза их напрямую зависит от потребляемых продуктов.

Новое исследование, представленное на ежегодной сессии Американского колледжа кардиологии, показывает, что веганы и вегетарианцы, употреблявшие сладости, соки и много быстрых углеводов не получили никакой пользы для здоровья сердца по сравнению с всеядными людьми.

«Судя по результатам, недостаточно просто придерживаться веганской или вегетарианской диеты, чтобы снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы», - рассказывает доктор Демосфен Панагиотакос, профессор биостатистики, ведущий автор исследования.


Он подчеркнул, что важно сосредотачиваться на растительных продуктах, которые полезны для здоровья. Только в таком случае можно рассчитывать на положительный эффект.
Теги : веганская диета, вегетарианская диета, сердечно-сосудистые заболевания
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