Веганская диета может быть полезна для сердца, если избегать фастфуда

«Судя по результатам, недостаточно просто придерживаться веганской или вегетарианской диеты, чтобы снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы», - рассказывает доктор Демосфен Панагиотакос, профессор биостатистики, ведущий автор исследования.

Диеты, исключающие употребление животных продуктов, становятся все популярнее в мире. Однако польза их напрямую зависит от потребляемых продуктов.Новое исследование, представленное на ежегодной сессии Американского колледжа кардиологии, показывает, что веганы и вегетарианцы, употреблявшие сладости, соки и много быстрых углеводов не получили никакой пользы для здоровья сердца по сравнению с всеядными людьми.Он подчеркнул, что важно сосредотачиваться на растительных продуктах, которые полезны для здоровья. Только в таком случае можно рассчитывать на положительный эффект.