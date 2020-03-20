Три мифа об иммунитете, в которые не стоит верить
Иметь хороший иммунитет хочется большинству людей. Однако далеко не все знают, как работает эта система организма. В результате появилось множество мифов об иммунитете. Врачи призывают не верить хотя бы в эти три.
Отсутствие прививки от гриппа поможет выработать естественный иммунитет
Вакцины по-прежнему противоречивая тема. Многие избегают их, будучи уверенными, что организм сам выработает иммунитет.
«Если вы отказываетесь от прививки, вы можете получить естественный иммунитет, но только если переболеете, в некоторых случаях это может быть опасно для жизни», - отмечает доктор медицинских наук Ариэлль Левитан.
Кроме этого, отказ от прививок подвергает опасности людей со слабым иммунитетом, которые не могут получить вакцину и которых вы можете заразить.
Витамины в большой дозировке укрепят иммунную систему
Доктор Левитан отмечает, что прием витаминов в большом количестве после того, как иммунитет уже пострадал, неэффективен.
«Лучший способ помочь иммунитету – правильно питаться, регулярно отдыхать, заниматься спортом и потреблять витамины, если есть какой-то дефицит».
Нос и горло – главные игроки иммунной системы
Несмотря на то, что большинство инфекций попадают в организм через слизистые, куда важнее в вопросах иммунитета микробиота кишечника. Эти бактерии напрямую взаимодействуют с иммунитетом, создавая антитела для борьбы с болезнями. Чтобы их поддержать, нужна правильная диета.
Оставить комментарий