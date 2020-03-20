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Три мифа об иммунитете, в которые не стоит верить

Мифы об иммунитете
Иметь хороший иммунитет хочется большинству людей. Однако далеко не все знают, как работает эта система организма. В результате появилось множество мифов об иммунитете. Врачи призывают не верить хотя бы в эти три.

Отсутствие прививки от гриппа поможет выработать естественный иммунитет

Вакцины по-прежнему противоречивая тема. Многие избегают их, будучи уверенными, что организм сам выработает иммунитет.

«Если вы отказываетесь от прививки, вы можете получить естественный иммунитет, но только если переболеете, в некоторых случаях это может быть опасно для жизни», - отмечает доктор медицинских наук Ариэлль Левитан.

Кроме этого, отказ от прививок подвергает опасности людей со слабым иммунитетом, которые не могут получить вакцину и которых вы можете заразить.

Витамины в большой дозировке укрепят иммунную систему

Доктор Левитан отмечает, что прием витаминов в большом количестве после того, как иммунитет уже пострадал, неэффективен.

«Лучший способ помочь иммунитету – правильно питаться, регулярно отдыхать, заниматься спортом и потреблять витамины, если есть какой-то дефицит».

Нос и горло – главные игроки иммунной системы

Несмотря на то, что большинство инфекций попадают в организм через слизистые, куда важнее в вопросах иммунитета микробиота кишечника. Эти бактерии напрямую взаимодействуют с иммунитетом, создавая антитела для борьбы с болезнями. Чтобы их поддержать, нужна правильная диета.
Теги : иммунитет, мифы
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Три мифа об иммунитете, в которые не стоит верить
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