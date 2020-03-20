3 показателя опасной диеты
В борьбе с лишними килограммами никогда не следует забывать о последствиях.
Приход весны и приближение лета заставляют смотреть на себя критически и экстренно начинать мероприятия по приведению в порядок своего слегка поднабравшего лишнего тела. Интернет пестрит предложениями самых различных диет, предлагающих стройность едва ли не за пару дней. Так ли действенны эти диеты и что должно стать тревожным сигналом в питании, грозящем нанести организму больше вреда, чем пользы.
Отказ от многих продуктов.
Прежде всего, следует насторожиться, когда диета предписывает отказ от слишком большой группы продуктов, содержащих, например, белки или углеводы. Полезная диета всегда должна быть сбалансированной, чтобы не навредить здоровью. Углеводы – это источник энергии, белки питают мышцы, жиры необходимы для синтеза гормонов. Отказавшись от них, вы может быть и сумеете похудеть, но сколько потом придется потратить усилий, чтобы восстановить нормальный обмен веществ? Любая диета основывается на правильном расчете калорийности различных продуктов, а не полном их исключении из рациона.
Психологический дискомфорт.
Если ваша диета полностью изменила вашу жизнь, и вы чувствуете себя в ней неуютно, тоже следует насторожиться. В конце концов лишние килограммы еще не повод отказаться от всех дружеских посиделок, периодических походов в рестораны с небольшими отступлениями от здорового образа жизни и вообще лишить себя всех удовольствий. Диета, превратившая ваше существование в сплошное мучение – плохой вариант борьбы с лишним весом. Она не сделает вас счастливой, а значит, вы все равно однажды сорветесь, отказавшись от всех ограничений, что сведет на нет все предпринятые ранее усилия. Запомните, вы не должны чувствовать сильного дискомфорта от ограничений в питании, тогда придерживаться этого рациона сможете длительное время и это действительно принесет положительные результаты.
Быстрый эффект.
Любые диеты, в которых обещают превратить вас в нимфу за считанные дни, опасны. Их мнимая эффективность основана на выведении из организма жидкости, что чревато болезнями почек, авитаминозом, истощением и потерей мышечной массы. К слову, мышечная масса, это вовсе не подкожный слой жира, с которым вы хотите расстаться, уменьшение ее ведет к большим проблемам и вовсе не добавляет вам красоты.
Здоровая сбалансированная диета дает снижение веса примерно на 4 килограмма в месяц, только тогда это не наносит вреда и приводит к длительному эффекту. Лишь постепенное и планомерное совершенствование своего тела принесет положительный результат. Особенно, если здоровый рацион вы подкрепляете физической нагрузкой.
Кстати, кето-диету, любимую многими знаменитостями, признали опасной для жизни. Диета нацелена на то, чтобы в пищу употреблялись продукты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Специалисты заявляют, что эта диета приводит к тому, что человек не потребляет наиболее полезные продукты.
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