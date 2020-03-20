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Городские малыши ведут себя лучше деревенских

Поведение ребенка

Новое исследование показало, что темперамент новорожденных в значительной степени зависит от места их проживания. Так, городские малыши ведут себя лучше деревенских.

Вопрос о том, насколько городская жизнь отличается от деревенской, обсуждается уже много веков подряд. Ещё Марк Аврелий упоминал, что городская мышь не похожа на деревенскую по своему поведению. При этом ведутся дебаты и по поводу того, какой именно образ жизни нужно популяризировать. И вот теперь новое исследование осветило вопрос в неожиданной плоскости. Оказалось, что поведение младенца существенно различается в зависимости от того, проживает ли он в городе, или в деревне. Авторами исследования стали ученые Университета Вашингтона.

Они оценили результаты двух предыдущих научных работ, авторы которых наблюдали за поведением 68 взрослых из городов и их детей младенческого возраста, а также и ещё 120 взрослых и их малышей, проживающих в сельской местности. Родителей попросили ответить на вопросы по поводу частоты проявления почти 200 оттенков поведения ребёнка в возрасте 6 и 12 месяцев. Кроме того, на видео записывались взаимодействие детей и родителей во время игр.

Результаты исследования оказались удивительными. Городские дети имели более спокойный темперамент, чем малыши из сельской местности, хотя логично ожидать обратного. Родители из деревень говорили о том, что их дети чаще выражают негативные эмоции вроде гнева и фрустрации. Проживающие в больших городах малыши реже беспокоились о тех ограничениях, которые накладывали на них родители. Ну а во время игр городские родители быстрее определяли потребности детей и лучше распознавали тот момент, когда ребёнок терял интерес к игре. Впрочем, проживание родителей в городе или сельской местности не влияло на их собственный уровень стресса, пишет Big Think. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : характер ребенка, город и деревня
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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
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