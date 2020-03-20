Большинство автолюбителей не хотели бы водить машину
Подавляющее большинство владельцев машин не хотели бы ими управлять. Но 80% не имеют свободы выбора, как показало исследование.
В знаменитой комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» прозвучала ставшая культовая фраза: «Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать». Теперь новое исследование ученых из США показало, что большинство автовладельцев не хотели бы управлять транспортным средством. Более половины опрошенных водителей желали бы иметь другие возможности для передвижения, кроме автомобилей. Это опровергает распространенную точку зрения о том, что желание управлять машиной якобы в крови у американцев.
80% тех, кто хотел бы бросить управление автомобилем, признались, что не имеют такой возможности, ведь альтернативы у них нет. Известно, что общественный транспорт на большей части территории США абсолютно не развит, и поэтому даже у бомжей порой имеются автомобили, но нет квартир или домов. Путешествия на четырёх колёсах тесно связаны с американским образом жизни, или тем, как его традиционно представляют.
Свыше 60% участников опроса заявили, что хотели бы чаще пользоваться общественным транспортом, но не представлен в их населённом пункте, или не удобен для доставки от дома на работу и обратно. 65% республиканцев и 90% демократов считают, что Америка должна более интенсивно развивать систему общественного транспорта, пишет Street Blog USA. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий